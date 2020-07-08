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В Красноярском крае зафиксировали более 100 лесных пожаров за сутки

сегодня 10:53

Фото с сайта pixabay.com

В России продолжают активно действовать лесные пожары; наиболее напряжённая обстановка сложилась в Красноярском крае.

За сутки спасатели потушили более 70 лесных пожаров на площади около 43,5 тысячи гектаров в России. Всего в стране действовало 237 возгораний в лесной полосе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 июля 2020 года в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 43 599 гектаров», – приводит агентство информацию службы.

Больше всего пожаров произошло в Красноярском крае: там зафиксировано 104 возгорания на площади более 67,6 гектара.

Напомним, 3 июля стало известно, что десантник погиб на тушении лесного пожара в Сибири.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Красноярский край
Лесные пожары

Комментарии

08.07.20 в 11:32

Лариса

Было бы очень хорошо, если бы выплаты были бы в августе тоже, собрать детей в школу и садик

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