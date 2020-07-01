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В Новосибирске назначили нового министра культуры: трансляция первого брифинга на Сиб.фм

сегодня 16:58

Фото из открытых источников

Наталья Ярославцева возвращается на пост министра культуры Новосибирской области; сегодня глава Минкульта расскажет о планах на будущее.

Вновь назначенная министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева выступит на брифинге 8 июля. Как стало известно Сиб.фм, он состоится в региональном правительстве около 17:15 по местному времени.

Сама Ярославцева подтвердила Сиб.фм, что после 17 состоится представление нового министра руководителям учреждений культуры. Ранее сообщалось, что Наталья Ярославцева снова назначена на пост главы регионального Минкульта. Она занимала эту должность с 2010 по 2013 годы. В последнее время Наталья Васильевна работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Сиб.фм будет вести прямую трансляцию с брифинга здесь. UPD 17:31: трансляция началась

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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