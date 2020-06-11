В Новосибирске объявили очередной этап испытания теплосетей: список улиц, где исчезнет горячая вода

Фото предоставлено СГК

Названа последняя зона испытаний в Левобережье Новосибирска; СГК проверит теплосети от ТЭЦ-2.

В Новосибирске с 13 июля начинается четвёртый, финальный этап испытаний по зоне ТЭЦ-2. Горячая вода у потребителей будет отключена с 13 до 24 июля.

На прочность и плотность СГК проверит трубопроводы от Новосибирской ТЭЦ-2 в зонах теплоснабжения Ленинского, Обского и Восточного выводов.

Улицы в зоне испытаний: Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до Станиславского), Ватутина, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), 1-я и 2-я Чулымская, проспект Карла Маркса, Горский жилмассив, а также жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Панорама», квартал «Восточный посёлок».

Подъёмы давления в трубопроводах энергетики проведут с 13 по 19 июля. Затем бригадам потребуется несколько дней на устранение выявленных дефектов. Максимальный срок отсутствия горячей воды – до 24 июля включительно, сообщили в СГК.

Теплоэнергетики попросили жителей Новосибирска соблюдать осторожность. При обнаружении размыва грунта, выхода воды на поверхность необходимо сообщать по телефонам:

• 8 (383) 289-01-47 – начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

• 8 (383) 289-25-65 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей;

• 051 – единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

С начала гидравлических испытаний – с 12 мая – СГК выявила на теплосетях в Новосибирске в этом году 858 повреждений.

Напомним, СГК будет через суд взыскивать долги с неплательщиков.