В Новосибирске отменили школьные линейки 1 сентября

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Минпросвещения заявило об опасности проводить массовые мероприятия для школьников 1 сентября; по всей России отменяются линейки.

В России, в том числе в Новосибирской области, отменяются школьные линейки 1 сентября. С таким заявлением 8 июня выступило Министерство просвещения.

«По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем», – цитирует «РИА Новости» главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, 1 сентября вместо линеек проведут «диагностику знаний школьников».

Ранее с инициативой ограничить массовые мероприятия в школах и детских садах выступил Роспотребнадзор. Позже ведомство опубликовало список правил, по которым должны проводиться занятия в учебных заведениях.

Напомним, накануне стало известно, что в России набирает обороты петиция против дистанционного образования.