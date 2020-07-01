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В Новосибирске отменили школьные линейки 1 сентября

сегодня 20:14

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Минпросвещения заявило об опасности проводить массовые мероприятия для школьников 1 сентября; по всей России отменяются линейки.

В России, в том числе в Новосибирской области, отменяются школьные линейки 1 сентября. С таким заявлением 8 июня выступило Министерство просвещения.

«По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем», – цитирует «РИА Новости» главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, 1 сентября вместо линеек проведут «диагностику знаний школьников».

Ранее с инициативой ограничить массовые мероприятия в школах и детских садах выступил Роспотребнадзор. Позже ведомство опубликовало список правил, по которым должны проводиться занятия в учебных заведениях.

Напомним, накануне стало известно, что в России набирает обороты петиция против дистанционного образования.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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