В Новосибирске выросли объёмы строительства жилья

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Почти 390 тысяч квадратных метров жилья введено в Новосибирске в 2020 году; по объёмам строительства лидируют Октябрьский и Ленинский районы города.

С начала 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 388 523 квадратных метра жилья. Это значительно больше, чем годом ранее: в 2019-м за тот же период было сдано порядка 340 тысяч квадратов. Об этом 8 июля сообщили в мэрии областного центра.

Как уточнили в администрации, основная масса сданных площадей – это 6312 квартир в 31 многоэтажке. Кроме того, построено шесть зданий, относящихся к категории малоэтажных жилых домов.

«Что касается индивидуального строительства, за период с января по май 2020 года введено 268 домов или 36,657 тысячи квадратных метров жилья», – добавили в мэрии.

По данным специалистов, лидируют по объёмам ввода капитального жилья Октябрьский (5 многоэтажных домов – 74,121 тысячи квадратных метров, 1297 квартир), Ленинский (5 многоэтажных домов – 55,687 тысячи квадратных метров, 1130 квартир и 4 малоэтажных жилых дома – 1,456 тысячи квадратных метров, 9 квартир) и Калининский (7 многоэтажных домов – 55,132 тысячи квадратных метров, 882 квартиры) районы Новосибирска.

Отметим, что к концу 2020 года в Новосибирске необходимо ввести в эксплуатацию не менее 1 273 219 квадратных метров жилой площади.

Напомним, ранее стало известно о росте цен на новостройки в Новосибирске на 20 %.