В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В Ленинском районе Новосибирска загорелся отсек в трамвае; пассажиры и персонал сумели покинуть общественный транспорт без помощи пожарных.

В Новосибирске спасатели ликвидировали пожар в трамвае, который двигался по улице Троллейная в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

“08.07.2020 г. в 12:20 (мест) в Ленинском районе г. Новосибирск произошло возгорание в трамвае. В результате: поврежден моторный отсек”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще до прибытия пожарный 10 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.

Напомним, 8 июля крупный пожар произошёл в здании рядом с вокзалом Новокузнецка.