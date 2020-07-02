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В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

сегодня 04:13

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В Ленинском районе Новосибирска загорелся отсек в трамвае; пассажиры и персонал сумели покинуть общественный транспорт без помощи пожарных.

В Новосибирске спасатели ликвидировали пожар в трамвае, который двигался по улице Троллейная в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

“08.07.2020 г. в 12:20 (мест) в Ленинском районе г. Новосибирск произошло возгорание в трамвае. В результате: поврежден моторный отсек”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще до прибытия пожарный 10 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.

Напомним, 8 июля крупный пожар произошёл в здании рядом с вокзалом Новокузнецка.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

трамвай
Новосибирская область
пожар

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