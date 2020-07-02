В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами
Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО
В Ленинском районе Новосибирска загорелся отсек в трамвае; пассажиры и персонал сумели покинуть общественный транспорт без помощи пожарных.
В Новосибирске спасатели ликвидировали пожар в трамвае, который двигался по улице Троллейная в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
“08.07.2020 г. в 12:20 (мест) в Ленинском районе г. Новосибирск произошло возгорание в трамвае. В результате: поврежден моторный отсек”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Еще до прибытия пожарный 10 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.
Напомним, 8 июля крупный пожар произошёл в здании рядом с вокзалом Новокузнецка.
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