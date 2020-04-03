В России резко подорожал картофель

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Росстат оценил динамику стоимости овощей и фруктов; сильно подорожал картофель и подешевели лимоны.

Картофель резко подорожал в России. Об этом со ссылкой на статистику Росстата 8 июля сообщает РИА-Новости. По данным ведомства, овощ стал дороже на 21%.

Также Росстат констатирует рост цен на на яблоки — они подорожали на 15%. В то же время на 29% снизилась стоимость лимонов и на 23% подешевели помидоры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовал сезон сибирской ягоды. Обзор цен и мест, где можно её купить, — здесь.

Напомним, в начале июля Сиб.фм рассказал о местах, где можно собрать ягоду в Новосибирской области.