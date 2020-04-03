Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В России резко подорожал картофель

вчера 23:31

Фото Pixabay

Росстат оценил динамику стоимости овощей и фруктов; сильно подорожал картофель и подешевели лимоны.

Картофель резко подорожал в России. Об этом со ссылкой на статистику Росстата 8 июля сообщает РИА-Новости. По данным ведомства, овощ стал дороже на 21%.

Также Росстат констатирует рост цен на на яблоки — они подорожали на 15%. В то же время на 29% снизилась стоимость лимонов и на 23% подешевели помидоры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовал сезон сибирской ягоды. Обзор цен и мест, где можно её купить, — здесь.

Напомним, в начале июля Сиб.фм рассказал о местах, где можно собрать ягоду в Новосибирской области.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

381189
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
198663
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170449
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
102698
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
77506
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
59961
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45640
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири