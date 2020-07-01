В России за сутки выявили 6 562 новых заражённых коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6562 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки; в стационарах скончались 173 человека.
Ещё у 6562 человек в России подтвердился коронавирус. Об этом 8 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
Новые случаи заражения выявлены в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни.
🔸 Москва — 621
🔸 Санкт-Петербург — 295
🔸 Ханты-Мансийский АО — 268
🔸 Свердловская область — 263
🔸 Иркутская область — 240
🔸 Нижегородская область — 217
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 202
🔸 Московская область — 194
🔸 Алтайский край — 188
🔸 Мурманская область — 163
🔸 Челябинская область — 135
🔸 Воронежская область — 134
🔸 Красноярский край — 130
🔸 Архангельская область — 115
🔸 Ульяновская область — 108
🔸 Новосибирская область — 107
🔸 Хабаровский край — 98
🔸 Саратовская область — 96
🔸 Ростовская область — 94
🔸 Волгоградская область — 89
🔸 Оренбургская область — 88
🔸 Пермский край — 86
🔸 Ставропольский край — 85
🔸 Республика Коми — 83
🔸 Омская область — 83
🔸 Самарская область — 75
🔸 Тюменская область — 75
🔸 Пензенская область — 72
🔸 Республика Тыва — 70
🔸 Чувашская Республика — 69
🔸 Сахалинская область — 68
🔸 Тульская область — 66
🔸 Ивановская область — 64
🔸 Краснодарский край — 61
🔸 Курганская область — 61
🔸 Приморский край — 57
🔸 Томская область — 56
🔸 Республика Карелия — 50
🔸 Ленинградская область — 50
🔸 Кемеровская область — 49
🔸 Республика Дагестан — 48
🔸 Республика Саха (Якутия) — 48
🔸 Камчатский край — 46
🔸 Владимирская область — 45
🔸 Калужская область — 45
🔸 Орловская область — 45
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45
🔸 Республика Башкортостан — 45
🔸 Кировская область — 45
🔸 Республика Алтай — 45
🔸 Белгородская область — 44
🔸 Курская область — 44
🔸 Республика Бурятия — 44
🔸 Тамбовская область — 43
🔸 Брянская область — 40
🔸 Республика Калмыкия — 40
🔸 Смоленская область — 39
🔸 Новгородская область — 39
🔸 Забайкальский край — 39
🔸 Рязанская область — 38
🔸 Удмуртская Республика — 38
🔸 Ярославская область — 37
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 37
🔸 Астраханская область — 35
🔸 Республика Татарстан — 35
🔸 Липецкая область — 34
🔸 Республика Мордовия — 34
🔸 Республика Хакасия — 33
🔸 Тверская область — 32
🔸 Республика Крым — 28
🔸 Псковская область — 27
🔸 Республика Марий Эл — 27
🔸 Амурская область — 27
🔸 Костромская область — 22
🔸 Республика Адыгея — 22
🔸 Вологодская область — 21
🔸 Республика Ингушетия — 20
🔸 Республика Северная Осетия — 20
🔸 Ненецкий АО — 13
🔸 Калининградская область — 11
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Еврейская АО — 6
🔸 Магаданская область — 4
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.
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