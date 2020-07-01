В России за сутки выявили 6 562 новых заражённых коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6562 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за последние сутки; в стационарах скончались 173 человека.

Ещё у 6562 человек в России подтвердился коронавирус. Об этом 8 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Новые случаи заражения выявлены в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни.

🔸 Москва — 621

🔸 Санкт-Петербург — 295

🔸 Ханты-Мансийский АО — 268

🔸 Свердловская область — 263

🔸 Иркутская область — 240

🔸 Нижегородская область — 217

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 202

🔸 Московская область — 194

🔸 Алтайский край — 188

🔸 Мурманская область — 163

🔸 Челябинская область — 135

🔸 Воронежская область — 134

🔸 Красноярский край — 130

🔸 Архангельская область — 115

🔸 Ульяновская область — 108

🔸 Новосибирская область — 107

🔸 Хабаровский край — 98

🔸 Саратовская область — 96

🔸 Ростовская область — 94

🔸 Волгоградская область — 89

🔸 Оренбургская область — 88

🔸 Пермский край — 86

🔸 Ставропольский край — 85

🔸 Республика Коми — 83

🔸 Омская область — 83

🔸 Самарская область — 75

🔸 Тюменская область — 75

🔸 Пензенская область — 72

🔸 Республика Тыва — 70

🔸 Чувашская Республика — 69

🔸 Сахалинская область — 68

🔸 Тульская область — 66

🔸 Ивановская область — 64

🔸 Краснодарский край — 61

🔸 Курганская область — 61

🔸 Приморский край — 57

🔸 Томская область — 56

🔸 Республика Карелия — 50

🔸 Ленинградская область — 50

🔸 Кемеровская область — 49

🔸 Республика Дагестан — 48

🔸 Республика Саха (Якутия) — 48

🔸 Камчатский край — 46

🔸 Владимирская область — 45

🔸 Калужская область — 45

🔸 Орловская область — 45

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45

🔸 Республика Башкортостан — 45

🔸 Кировская область — 45

🔸 Республика Алтай — 45

🔸 Белгородская область — 44

🔸 Курская область — 44

🔸 Республика Бурятия — 44

🔸 Тамбовская область — 43

🔸 Брянская область — 40

🔸 Республика Калмыкия — 40

🔸 Смоленская область — 39

🔸 Новгородская область — 39

🔸 Забайкальский край — 39

🔸 Рязанская область — 38

🔸 Удмуртская Республика — 38

🔸 Ярославская область — 37

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 37

🔸 Астраханская область — 35

🔸 Республика Татарстан — 35

🔸 Липецкая область — 34

🔸 Республика Мордовия — 34

🔸 Республика Хакасия — 33

🔸 Тверская область — 32

🔸 Республика Крым — 28

🔸 Псковская область — 27

🔸 Республика Марий Эл — 27

🔸 Амурская область — 27

🔸 Костромская область — 22

🔸 Республика Адыгея — 22

🔸 Вологодская область — 21

🔸 Республика Ингушетия — 20

🔸 Республика Северная Осетия — 20

🔸 Ненецкий АО — 13

🔸 Калининградская область — 11

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Еврейская АО — 6

🔸 Магаданская область — 4

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.