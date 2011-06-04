В ВОЗ назвали условия распространения коронавируса по воздуху

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Эксперты допустили возможность передачи COVID-19 по воздуху; вероятность этого возрастает при определённых условиях.

Вероятность передачи коронавируса по воздуху нельзя исключать. Подтверждение, что новая коронавирусная инфекция может распространяться воздушно-капельным путем получила международная группа учёных в ходе исследования, которое ещё продолжается, сообщила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

Исследования показали, что "возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", — рассказала эксперт. ВОЗ просит учесть этот риск при проведении профилактических и противоэпидемических мер.

О том, что вирус распространяется при скоплении значительного числа людей, которые не контактируют, но остаются в одном помещении говорилось и раньше. Подтверждение тому — история с круизным лайнером "Даймонд Принцесс", где заразились люди, в том числе, не общавшиеся друг с другом.

Не случайно одной из первых рекомендаций ВОЗ стало ношение масок в общественных местах. Однако эту рекомендацию позже оспаривали многие эксперты. А в самой организации позже заявляли, что маски нужны только больным, а здоровым носить их не обязательно.

Позже ВОЗ уточнила рекомендации и вот уже несколько месяцев повторяет три основных принципа профилактики: социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток в общественных местах.

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор оценил возможность распространения бубонной чумы в России.