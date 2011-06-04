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В Забайкалье открывают летние кафе и веранды

сегодня 09:10

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Забайкальского края разрешил работать летним кафе и верандам при ресторанах; они откроются уже 9 июля.

В Забайкалье с 9 июля начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение принял глава края.

Однако оговаривается, что открыться заведения общепита смогут только при условии соблюдения санитарных требований.

«Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — приводятся на сайте правительства региона слова зампредседателя кабинета министров края Александра Бардалеев.

Владельцам кафе и ресторанов необходимо будет уведомить Минэкономразвития и Роспотребнадзор Забайкальского края об открытии и быть готовыми к внезапным проверкам.

Напомним, в Новосибирской области 6 июля разрешили работу летних кафе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Забайкальский край
коронавирус
летние кафе

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