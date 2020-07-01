Вчера тут лежали тела: люди пришли загорать на место гибели троих человек в Новосибирске

Фото Софии Березовской/Сиб.фм и Дениса Калина/Сиб.фм

Спасатели сегодня пригласили журналистов на берег Оби, где накануне случилась трагедия и утонули три человека; на опасном пляже по-прежнему много людей, в том числе нетрезвых.

Спасатели сегодня рассказали подробности трагедии, которая случилась на берегу Оби днём 7 июля. Три человека утонули, спасая из воды 12-летнюю девочку. Им было 50 лет, 22 года и 14 лет.

Как рассказал начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, по предварительным данным, ребёнок был на пляже вместе с семьёй, но в воду девочка почему-то пошла одна.

Мужчина и парни утонули, не справившись с сильным течением и перепадами дна. В этом месте глубина достигает трёх метров. Много подводных ям и камней.

«Здесь купание запрещено. Можно прийти на берег, посидеть. Но купаться нельзя», – сказал Дмитрий Фокин.

Ещё одной причиной гибели сразу трёх человек стало элементарное неумение плавать и незнание, как помочь тонущему. Необходимо учить людей плавать, изучать правила культуры на воде. Нужно знать основы первой помощи, потому что спасатели не могут мгновенно оказаться на месте.

Чтобы спасти тонущего человека надо в первую очередь быть самому хорошо развитым физически. Нельзя хватать его, нужно подплыть на безопасное расстояние, убедиться, что он готов принять от вас помощь, говорить с ним.

«Если вы решились пойти на помощь, будьте осторожны, погрузитесь с ним в воду, и он вас отпустит, потом пробуйте снова, но общаясь и успокаивая. Начать можно с берега — попытаться достать до человека палкой, чтобы он мог ухватиться», – сказал Дмитрий Фокин.

Спасатели отметили, что постоянно проводят профилактические рейды в местах несанкционированных купаний. Беседуют с людьми, рассказывают об опасности воды, но новосибирцы всё равно идут в опасные водоёмы.

Самый страшный для воды фактор – употребление алкоголя. Увы, даже сегодня, через сутки после страшной трагедии, на берегу оказалось огромное количество нетрезвых отдыхающих.

Самыми опасными местами в Новосибирске спасатели называют карьер на Горском жилмассиве и котлован на Юго-Западном.

Напомним, спасатели сегодня показали видео с места вчерашней трагедии в Новосибирске.