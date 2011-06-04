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Видео с места трагедии опубликовали спасатели: в Новосибирске утонули сразу три человека

сегодня 11:49

Фото pixabay.com, видео МАСС Новосибирск

Спасатели МАСС опубликовали видео с места поиска троих утонувших в Новосибирске; в кадр попал труп одного из них.

Спасатели МАСС днём, 7 июля, шесть часов искали тела трёх пропавших на воде. Все они погибли, спасая 12-летнюю девочку, которая начала тонуть в Оби.

Трагедия произошла в месте, где купание запрещено. Обь здесь имеет сильное течение, глубокие ямы, водовороты, а буквально в нескольких метрах от берега глубина уже три метра.

Напомним, в соцсетях затравили спасённую 12-летнюю девочку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МАСС
Новосибирск
люди утонули

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