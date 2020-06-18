Врач опроверг популярные мифы о еде и движении

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Доктор Мясников рассказал о заблуждениях, которые существуют в обществе относительно питания и физической активности; убеждение о 10 000 шагах – условность.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о мифах в обществе относительно красного мяса и необходимой физической активности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

Так, Мясников сказал, что употребление красного мяса может стать причиной онкологии кишечника, но не сердечного заболевания. В красном мясе содержится много витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется есть не более трёх раз в неделю, считает он.

Убеждение, что в день человеку необходимо проходить 10 000 шагов – неверно. Важна любая физическая активность, а конкретное обозначение количества действий – условность. При этом низкая физическая активность может привести к сердечным заболеваниям и онкологии, добавил Мясников.

Также врач призвал всех питаться с упором на овощи, фрукты и рыбу.

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