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Всё гениальное просто: программисты из Ленобласти за пять дней создали игру мирового уровня

сегодня 02:11

Фото online47

Команда российских разработчиков одержала победу в международном геймджейме; они обошли более 250 команд-соперников на итоговом этапе соревнования

Команда программистов из Выборга одержала победу на международном геймджейме Unreal Spring Jam, на скорость создав игру под названием Farm-and-Seek для персональных компьютеров. Об этом стало известно сегодня, 7 июля, сообщает Online47.

На работу у пяти разработчиков и капитана команды Hot dogs studio Владимира Вотрина ушло пять дней. В итоге их компьютерная игра получила мировое признание, а международное жюри оценило игровой дуэт экшена и психологии.

В итоговой схватке разработчики из Ленобласти обошли 271 команду-соперника и одержали победу в основном номинации соревнований – «Игры на персональный компьютер».

Игра Farm-and-Seek рассчитана на четверых игроков: один из играющих становится фермером, а другие трое должны замаскироваться под его животных. Пока ненастоящие кролики, свиньи и куры уничтожают урожай, фермер должен найти и уничтожить их.

Напомним, в конце прошлого года геймеры раскритиковали симулятор выживания в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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