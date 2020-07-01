Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых на Алтае

Фото с сайта pixabay.com

Стало известно об очередной вспышке коронавируса в Алтайском крае; в Ребрихинском районе заболели сразу 10 постояльцев и 9 работников дома-интерната.

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяну Калинину.

«Зарегистрирован один очаг групповой заболеваемости. Это дом-интернат, где выявление случаев заболевания было связано с заходом людей на вахту на 14 дней. Были выявлены сотрудники и в дальнейшем при проведении противоэпидемических мероприятий были выявлены ещё положительные лица... Дом-интернат в Ребрихе расположен, дом-интернат для престарелых, выявлено 10 проживающих и девять сотрудников», – рассказала Калинина.

По словам Калининой, ситуация находится под контролем. В социальном учреждении провели дезинфекционные мероприятия.

Напомним, в Алтайском крае планируют ужесточить коронавирусные меры.