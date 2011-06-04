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Вылечим за 100 тысяч рублей: в Новосибирске задержали псевдомедиков, находивших у людей страшные болезни

сегодня 12:01

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске задержали группу псевдомедиков, которые предлагали людям дорогостоящее лечение от несуществующих болезней; жертвами находчивых лекарей стали порядка ста человек.

Сотрудники новосибирского медицинского центра подозреваются в крупном мошенничестве. По версии следователей, они заманивали клиентов на обследование, а затем предлагали людям дорогостоящее лечение. Сейчас псевдолекари взяты под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, организация размещалась в одном из торговых центров Новосибирска. Клиентов сообщники находили путём телефонных звонков на случайные номера либо через распространение рекламной продукции.

Всех пришедших в центр обследовали с применением фитнес-оборудования, а затем им сообщали о необходимости срочного лечения по абонементу стоимостью около 100 тысяч рублей. Здесь же работники медицинского центра оформляли на граждан потребительские кредиты, причём, со слов клиентов, подписывая договор, они полагали, что это медицинские документы.

По данным правоохранителей, клиентами организации стали не менее ста граждан в возрасте старше 60 лет – и это только предварительные данные.

Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приёмам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время троим фигурантам – управляющему и двум менеджерам – предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всех пострадавших клиентов медицинского центра просят обратиться в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-10-16, 232-10-12, 232-10-15.

Напомним, в марте полицейские Новосибирска начали расследование дела в отношении местного жителя, который продавал клиентам вакцину от рака.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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