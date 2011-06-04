Выплата 10000: омбудсмен в Новосибирской области попросит губернатора о пособии для детей до 18 лет

Фото с сайта pixabay.com, с сайта уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области

Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области попросит губернатора региона и детского омбудсмена страны распространить выплату 10 тысяч рублей на всех несовершеннолетних; такие подростки тоже нуждаются в помощи.

Вопрос о выплате единовременного пособия детям от 16 до 18 лет рассмотрели на заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав ребёнка Новосибирской области. Члены совета полагают, что семьи с несовершеннолетними детьми также имеют право на материальную помощь от государства. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Как уже писал Сиб.фм, с 1 июня в России по инициативе президента Владимира Путина начались выплаты единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Детям же старше этого возраста такая поддержка правительством не предусмотрена.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, такое разделение не совсем понятно.

«Ведь подростки 16-18 лет преимущественно также находятся на попечении родителей, многие из них ещё учатся, а потому не имеют возможности трудоустроиться. Кроме того, некоторые регионы России уже выделили деньги на эту меру поддержки из средств областной казны», – сказала омбудсмен.

Члены экспертного совета по итогам заседания решили обратиться к губернатору Андрею Травникову и федеральному уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой распространить выплаты на детей 16-18 лет.

Напомним, родители детей, которые ранее уже получили пособие 10 000 рублей на детей до 16 лет, просят президента Владимира Путина повторить выплату в августе.