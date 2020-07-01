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Золотистые такины, ржаво-рыжие кошки, австралийские вомбаты: Новосибирский зоопарк возвращается к программам обмена животных

сегодня 16:32

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, wikipedia.org

Зоопарк в Новосибирске ждёт прибытия новых животных; также учреждение продолжает выпускать зверей в дикую природу.

Новосибирский зоопарк возвращается к работе над программами по обмену животными. Об этом заявил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС.

«Буквально завтра получает леопарда с 10 видами птиц из московского зоопарка. Из Красноярска отправят пару золотистых такинов и пару ржаво-рыжих кошек. Постепенно программы возобновляются и открываются границы», – рассказал Шило.

В сентябре зоопарк подготовит документы, чтобы принять вомбатов из Австралии. Также директор зоопарка отметил, что программы по выпуску животных в природу не прекращались. В ближайшее время специалисты планируют выпустить двух лосят в Сузунском заказнике.

Напомним, 5 июля Новосибирский зоопарк рассказал, что с 1968 года здесь родилось 220 рысят.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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