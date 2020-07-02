6509 человек в России заразились коронавирусом 9 июля

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6509 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли 176 пациентов.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6509 новых случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни стали 176 человек. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 568

🔸 Санкт-Петербург — 292

🔸 Свердловская область — 276

🔸 Ханты-Мансийский АО — 265

🔸 Иркутская область — 243

🔸 Нижегородская область — 224

🔸 Алтайский край — 224

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 196

🔸 Московская область — 192

🔸 Мурманская область — 153

🔸 Воронежская область — 131

🔸 Челябинская область — 129

🔸 Красноярский край — 128

🔸 Архангельская область — 113

🔸 Ульяновская область — 105

🔸 Новосибирская область — 101

🔸 Хабаровский край — 96

🔸 Саратовская область — 94

🔸 Ростовская область — 91

🔸 Омская область — 89

🔸 Волгоградская область — 88

🔸 Оренбургская область — 88

🔸 Республика Коми — 79

🔸 Ставропольский край — 79

🔸 Ивановская область — 72

🔸 Тюменская область — 72

🔸 Пензенская область — 70

🔸 Пермский край — 70

🔸 Кемеровская область — 69

🔸 Сахалинская область — 69

🔸 Самарская область — 68

🔸 Чувашская Республика — 67

🔸 Тульская область — 64

🔸 Краснодарский край — 63

🔸 Курганская область — 61

🔸 Республика Саха (Якутия) — 58

🔸 Кировская область — 57

🔸 Приморский край — 55

🔸 Республика Тыва — 54

🔸 Томская область — 54

🔸 Ленинградская область — 50

🔸 Белгородская область — 48

🔸 Курская область — 48

🔸 Республика Дагестан — 47

🔸 Республика Башкортостан — 47

🔸 Владимирская область — 46

🔸 Калужская область — 45

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45

🔸 Республика Хакасия — 45

🔸 Орловская область — 43

🔸 Республика Карелия — 42

🔸 Камчатский край — 42

🔸 Тамбовская область — 41

🔸 Ярославская область — 41

🔸 Республика Калмыкия — 41

🔸 Брянская область — 40

🔸 Рязанская область — 40

🔸 Смоленская область — 40

🔸 Новгородская область — 39

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 38

🔸 Республика Бурятия — 38

🔸 Республика Мордовия — 37

🔸 Забайкальский край — 36

🔸 Республика Татарстан — 35

🔸 Липецкая область — 33

🔸 Астраханская область — 33

🔸 Удмуртская Республика — 31

🔸 Амурская область — 31

🔸 Тверская область — 30

🔸 Республика Марий Эл — 29

🔸 Псковская область — 28

🔸 Магаданская область — 27

🔸 Костромская область — 26

🔸 Республика Алтай — 26

🔸 Республика Ингушетия — 23

🔸 Вологодская область — 20

🔸 Республика Адыгея — 20

🔸 Республика Северная Осетия — 18

🔸 Республика Крым — 15

🔸 Калининградская область — 14

🔸 Чеченская Республика — 8

🔸 Ненецкий АО — 7

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Севастополь — 3

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.