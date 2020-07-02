6509 человек в России заразились коронавирусом 9 июля
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6509 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки; в стационарах умерли 176 пациентов.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 6509 новых случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни стали 176 человек. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 568
🔸 Санкт-Петербург — 292
🔸 Свердловская область — 276
🔸 Ханты-Мансийский АО — 265
🔸 Иркутская область — 243
🔸 Нижегородская область — 224
🔸 Алтайский край — 224
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 196
🔸 Московская область — 192
🔸 Мурманская область — 153
🔸 Воронежская область — 131
🔸 Челябинская область — 129
🔸 Красноярский край — 128
🔸 Архангельская область — 113
🔸 Ульяновская область — 105
🔸 Новосибирская область — 101
🔸 Хабаровский край — 96
🔸 Саратовская область — 94
🔸 Ростовская область — 91
🔸 Омская область — 89
🔸 Волгоградская область — 88
🔸 Оренбургская область — 88
🔸 Республика Коми — 79
🔸 Ставропольский край — 79
🔸 Ивановская область — 72
🔸 Тюменская область — 72
🔸 Пензенская область — 70
🔸 Пермский край — 70
🔸 Кемеровская область — 69
🔸 Сахалинская область — 69
🔸 Самарская область — 68
🔸 Чувашская Республика — 67
🔸 Тульская область — 64
🔸 Краснодарский край — 63
🔸 Курганская область — 61
🔸 Республика Саха (Якутия) — 58
🔸 Кировская область — 57
🔸 Приморский край — 55
🔸 Республика Тыва — 54
🔸 Томская область — 54
🔸 Ленинградская область — 50
🔸 Белгородская область — 48
🔸 Курская область — 48
🔸 Республика Дагестан — 47
🔸 Республика Башкортостан — 47
🔸 Владимирская область — 46
🔸 Калужская область — 45
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 45
🔸 Республика Хакасия — 45
🔸 Орловская область — 43
🔸 Республика Карелия — 42
🔸 Камчатский край — 42
🔸 Тамбовская область — 41
🔸 Ярославская область — 41
🔸 Республика Калмыкия — 41
🔸 Брянская область — 40
🔸 Рязанская область — 40
🔸 Смоленская область — 40
🔸 Новгородская область — 39
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 38
🔸 Республика Бурятия — 38
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Забайкальский край — 36
🔸 Республика Татарстан — 35
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Астраханская область — 33
🔸 Удмуртская Республика — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Тверская область — 30
🔸 Республика Марий Эл — 29
🔸 Псковская область — 28
🔸 Магаданская область — 27
🔸 Костромская область — 26
🔸 Республика Алтай — 26
🔸 Республика Ингушетия — 23
🔸 Вологодская область — 20
🔸 Республика Адыгея — 20
🔸 Республика Северная Осетия — 18
🔸 Республика Крым — 15
🔸 Калининградская область — 14
🔸 Чеченская Республика — 8
🔸 Ненецкий АО — 7
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Севастополь — 3
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.
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