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Алименты за оставшихся без денег родителей предложили платить из бюджета

сегодня 17:49

Фото с сайта pixabay.com

Член ОФ России предложила на время снять финансовые обязательства с родителей, пострадавших от коронавируса; согласно проекту, государство будет уплачивать алименты вместо отцов и матерей.

В правительство России направлено предложение о том, чтобы государство платило алименты детям, если их родители не могут делать этого из-за коронавируса. С инициативой выступила член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец, сообщают «РИА Новости». По её замыслу, спустя время родители возместят государству расходы на алименты.

«Обратились к правительству и к профильному комитету Госдумы (по поводу) возможности государства взять на себя ответственность за тех детей, чьи родители во время пандемии не в состоянии платить алименты и уплачивать эти алименты за счёт государства, то есть взять на себя эту ответственность с последующим взысканием с неплательщиков в счёт государственного бюджета», – сказала Волынец на круглом столе «Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства».

Напомним, в середине июля жителя Новосибирской области посадили на 10 дней за неуплату алиментов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Россия
алименты

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