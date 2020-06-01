"Август - сильно под вопросом": названы предварительные сроки возобновления зарубежных авиаперелётов

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Авиасообщение с зарубежными странами возобновится не раньше сентября-октября; в Ассоциации туроператоров такие сроки считают оптимистичным сценарием.

Сроки возобновления авиасообщения с популярными у российских туристов странами назвали в Ассоциации туроператоров. По оценке специалистов, лететь за рубеж можно будет не раньше сентября-октября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

"Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями до конца июля, 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре", — цитирует издание исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Напомним, в июне сочинские санатории начали принимать гостей.