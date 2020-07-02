Бил палкой и обувью: в Алтайском крае будут судить отчима-садиста

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В Алтайском крае в суд направлено дело об истязании 9-летнего ребёнка; отчим избивал девочку палкой, обувью и электрическим проводом.

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнго жителя города Заринска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями».

По версии следствия, у обвиняемого, находилось на воспитании двое детей, одна из которых — дочь супруги от предыдущего брака. Мужчина, с декабря 2017 по май 2019 года, систематически причинял 9-летней девочке физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Так, за низкую школьную успеваемость и непослушание он избивал несовершеннолетнюю, в том числе электрическим проводом, обувью и деревянной палкой.

В ходе следствия обвиняемый свою вину в содеянном не признал и отказался от дачи показаний.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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