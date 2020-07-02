Больше трёх миллионов за жизнь врача: семьям погибших от коронавируса новосибирских медиков начали выплачивать компенсации

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске две семьи медицинских работников, умерших от коронавируса, получили страховые выплаты; это больше 3,5 миллиона рублей.

Две семьи медицинских работников, которые умерли в Новосибирске от COVID-19, получили страховые выплаты, обещанные президентом Путиным. Об этом Сиб.фм сообщили в Новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования.

«Выплаты производятся в соответствии с 313 указом президента, это 2 752 452 рубля на каждого умершего медработника и по 125 федеральному закону – это миллион на погибшего», – сообщила консультант-руководитель группы по связям с общественностью ГУ — Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ирина Спирина.

По словам Спириной, ещё две выплаты на подходе, по остальным смертям ещё ведётся расследование.

В ФСС также отметили, что на сайте фонда есть анкета сопровождения медработника, пострадавшего от COVID-19, и раздел, где принимаются жалобы медиков, не получивших положенные выплаты за работу с больными COVID-19.

Напомним, на утро 9 июля в Новосибирске от COVID-19 умерли 124 человека.