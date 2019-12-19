Бордель семьи Ивановых: родственники организовали притон с несовершеннолетними проститутками в Новосибирске

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В Новосибирске завершился процесс по громкому уголовному делу, связанному с организацией борделя и вовлечением в проституцию; притон открыла семья из трёх человек.

Завершено судебное разбирательство по делу об организации и вовлечению в проституцию. Об этом 9 июля сообщается на сайте Калининского районного суда. Согласно материалам дела, семья из трёх человек получила реальные сроки.

Тамара Иванова, которая выступала в роли лидера «семейного бизнеса», приговорена к пяти годам колонии общего режима. Её признали виновной в девяти эпизодах вовлечения в проституцию несовершеннолетних.

Её муж, Евгений Иванов, признан виновным в четырёх эпизодах по той же статье, что и супруга. Его приговорили к четырём годам колонии общего режима. Их общий сын, Юрий Иванов, совершил три аналогичных преступления, сообщается на суде – он получил три с половиной года колонии общего режима.

Их подельники, Евгения Синицына, Екатерина Ткачёва, Елена Безуглова и Ольга Руденко, также признаны виновными в организации преступления. Женщин приговорили к году условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Приговоры не вступили в законную силу.

Как ранее сообщал Сиб.фм, жительница Новосибирска вместе со своим мужем и сыном занималась вовлечением девушек в проституцию и организовала бордель. К делу также причастны несколько других людей, не связанных с семьёй Ивановых. Все они выполняли функции диспетчеров, охранников и водителей. Прокуратура тогда отмечала «лидерские качества» Ивановой, которая смогла собрать вокруг себя банду единомышленников.

Напомним, в феврале в Иркутске задержали банду сутенёров.