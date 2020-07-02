«Да я уже все серии Лунтика пересмотрел!»: сибиряки возмущены запретом на работу кинотеатров после 15 июля

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Власти Алтайского края приняли решение не открывать кинотеатры с 15 июля из-за угрозы распространения коронавируса; местным жителям такая идея не понравилась.

Кинотеатры в Алтайском крае не начнут работать с 15 июля. Такое решение озвучила в ходе брифинга 8 июля замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, открытие кинотеатров может произойти на третьем этапе снятия карантинных мер, до которого регион пока не дошёл.

В то же время жители Алтайского края неоднозначно отреагировали на подобное решение. Десятки гневных комментариев появились в социальных сетях.

«Не совсем понятно, чем кинотеатр по расположению мест отличается от автобуса или трамвая?», — пишет Алексей Алексеев в сообществе Barnaul22 в социальной сети «ВКонтакте».

Другие комментаторы поддерживают эту точку зрения. По их мнению, у региона есть возможности открыть кинотеатры.

«Мне кажется что роспотреб не знает что делать! Если так подумать то частные клиники, кинотеатры, фитнесс клубы готовы пойти на любые усло дабы обезопасить своих клиентов в отличии от муниципальных организаций! Они будут готовы хоть после каждого клиента обрабатывать все на свете, чего не скажешь на примем об общественном транспорте или гор больницах! Бизнес с страдает, а толково страдегии ни у роспотреба ни у министерства здравоохранения нет!», — подробно объясняет Антон Казначеев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

Также есть категория людей, которые желают открытия кинотеатров не только для развлечения. Они считают, что таким образом появится возможность сохранить тысячи рабочих мест.

«Те кто пишет, что им пофигу, не забывайте, что там люди работали, а теперь работы нет. И это касается большей части развлекательной сферы и сферы обслуживания. Общепит рип, вывозят только те, кто может работать на доставку», — пишет Александр Медников.

Впрочем, большинство всё же рассчитывало посетить кинотеатры в ближайшее время, так как просмотр фильмов дома уже просто наскучил.

«Я уже блин все серии лунтика пересмотрела и спанч боба», — пишет девушка под ником Настя Шитик.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Алтайском крае не улучшается. В последние недели в регионе наблюдается резкий рост числа заболевших — край уже входил в топ-15 регионов России по числу выявленных случаев за сутки.

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае могут ужесточить карантинные меры.