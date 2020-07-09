Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за склонение к наркотикам

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за склонение к употреблению наркотиков в сети; авторы инициативы предлагают добавить в статью дополнительный квалифицирующий признак.

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий ужесточение наказания за склонение к употреблению наркотиков в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

По словам Пискарёва, законопроект разрабатывался в соответствии с поручением президента и положениями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года.

Речь идёт о поправках в статью 230 Уголовного кодекса «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законопроект разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.

Авторы инициативы предлагают добавить в статью дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.

В рамках законопроекта предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.

Напомним, 16 июля в Госдуму внесли законопроект о регулировании удалённой работы.