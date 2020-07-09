Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за склонение к наркотикам
Фото Госдумы РФ
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за склонение к употреблению наркотиков в сети; авторы инициативы предлагают добавить в статью дополнительный квалифицирующий признак.
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий ужесточение наказания за склонение к употреблению наркотиков в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.
По словам Пискарёва, законопроект разрабатывался в соответствии с поручением президента и положениями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года.
Речь идёт о поправках в статью 230 Уголовного кодекса «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законопроект разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.
Авторы инициативы предлагают добавить в статью дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.
В рамках законопроекта предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.
Напомним, 16 июля в Госдуму внесли законопроект о регулировании удалённой работы.
Комментарии
Ворфоломеева Инна Сергеевна
Добрый вечер всем! Вот человек написал данную статью, какие цели он преследовал написав такие вещи? Вы сами подумайте, да и потом, страна у нас не самая бедная, и господин Путин мог бы всем без исключения детям до 18 лет сделать выплаты, но нет снова пошла дележка. Вновь народ столкнуть лбами. А почему бы с каждого чиновника не снять по тысяч 50 000 рублей в каждом регионе и не поделить между детьми, у них зарплата не плохая. Но нет чиновники лица чувствительные их трогать нельзя. Вот и получается, что народ между собой выясняет кому надо платить , а кому нет.
Хозяшова Татьяна Андреевна
Спасибо вам, Владимир Владимирович за такую своевременную помощь,но хочу присоединиться к просьбе выплатить ещё один раз это пособие, я одна воспитываю двух детей 3х и 4х лет, младшенький в сентябре оба идут в детский сад, на работу выйти не могу,т.к. не с кем оставить маленького,живём на 11000 в месяц,не хватает катастрофически,заранее благодарю вас,если вы решите ещё раз произвести данную выплату
Мама
Я в шоке от некоторых комментариев. Денег всем не хватает и это никак не зависит от возраста детей. Я вообще не на какие выплаты не рассчитывала, а тут дали и отлично ещё и дважды вообще супер. Не понимаю тех кто пишет детей на лето одели, а на школу не хватило. Чтож вы им такое за 20 тыс на лето покупали? Пара тапок на лето 1000+ 2 шорт, 3 футболки и кепка все больше на лето нафиг ничего не надо это максимум 3-4000. О чем раньше то думали? Как будто вчера узнали что осенью детей в школу собирать надо. Я на эти выплаты не то что детей одела и в садик и на осень по комбезу и игрушки купили, дак ещё и осталось не мало. Сейчас распродажи кругом. Подойдите к тратам с умом. Не нужно бежать в первый попавшийся магазин. Поманиторьте цены, в интернете сейчас всего вагон. Остин, Глория джинс, H&M, озон, детский мир, кругом распродажи в том числе и школьного.
Кудряшова Виктория Алексеевна
Благодарю за деньги 10000р. Владимира Путина ребёнка ветом году собирать в школу зарплата маленькая.
Елена
А мы еще за июнь получить не можем. Документы проверку прошли, но деньги четвертый раз возвращаются в пенсионный, в чем причина, ни кто не может нам сказать. Куда жаловаться?
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