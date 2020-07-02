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Дом в Новосибирске затопило из-за строительства детсада: управляющая компания прокомментировала аварию

сегодня 17:09

Фото Сиб.фм

В Новосибирске произошло подтопление подвала жилого дома в Первомайском районе – вода подобралась к квартирам; жильцы винят застройщика и управляющую компанию, которая в свою очередь считает, что собственники сами предоставили строителям доступ к дому.

Потоп в жилом доме на улице Тельмана, 3 в Первомайском районе произошёл не по вине управляющей компании. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе УК «Перспектива». Ранее жильцы дома пожаловались, что их затопило из-за ливня по вине застройщика, который возводит детский сад напротив. Также собственники заявили, что управляющая компания не проконтролировала должным образом работы строителей, которые провели коммуникации через дом. В «Перспективе» с таким заявлением несогласны.

«Управляющая компания не давала подрядной организации никаких разрешений, согласований и допуска к общедомовому имуществу. Не исключаем, что допуск к имуществу предоставили сами собственники», – сказано в заявлении УК.

«Перспектива» также заявила, что в тот день, когда в доме на улице Тельмана произошёл потоп, 2 июля, сотрудники компании сразу же выехали на место. Работы провести не удалось, так как воды в подвале на тот момент уже не было, утверждают в организации.

Также управляющая компания приложила копию письма, которое направила в администрацию Первомайского района. В нём УК просит обязать застройщика исправить нарушения, допущенные при прокладке коммуникаций.

Напомним, 2 июля жители Новосибирска возмутились потопом, который вызвал дождь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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