Дорогая квартира и «Бентли»: хоккеист Телегин прятал от Пелагеи имущество

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Развод певицы Пелагеи родом из Новосибирска и хоккеиста Ивана Телегина обрастает скандалами; спортсмена уличили в сокрытии имущества.

Помощник адвоката певицы Пелагеи рассказал, что бывший муж артистки, хоккеист Иван Телегин прятал от неё совместно нажитое имущество. Об этом правозащитник рассказал изданию «Стархит».

«Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван её выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли», – рассказал помощник адвоката изданию.

Также во время брака пара взяла в ипотеку загородный дом за 54 миллиона рублей. В нем сейчас живут Иван Телегин и его новая возлюбленная Мария Гончар.

Кроме того, по данным издания, хоккеист забрал себе также дорогую машину «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей, на котором сейчас ездит Гончар. При этом на его покупку ушли средства от продажи «Мерседеса» артистки.

«После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела, Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать», – прокомментировал юрист ситуация изданию.

По мнению правозащитника, если бы Телегин не подавал иск о разделе имущества, то ситуация бы уже разрешилась.

Как ранее писал Сиб.фм, изначально Пелагея хотела решить в суде только вопрос об алиментах и совместно купленном загородном доме. Однако спортсмен подал иск о разделе имущества. В том числе он претендует на квартиру, которую Пелагеи подарила её мама, и в которой она живёт вместе с ребёнком.

Напомним, в середине июня поклонников восхитило фото Пелагеи с Красной площади.