Дорогой полёт: новосибирец заплатит крупный штраф за поднятый в небо квадрокоптер

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В 15 тысяч рублей штрафа обошёлся новосибирцу полёт квадрокоптера в Центральном районе города; аппарат он поднял в небо 9 мая.

В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который 9 мая поднял в небо квадрокоптер. За полёт без полученного разрешения придётся заплатить 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что 9 мая житель Новосибирска выполнил полёт с использованием беспилотного летательного аппарата в Центральном районе города Новосибирска недалеко от гостиницы "Мариотт". Вопреки требованиям закона перед осуществлением полёта гражданин не получил разрешения на полёт от органов управления воздушным движением и органов местного самоуправления, не имел аэронавигационной и метеорологической информации», – рассказали подробности в ведомстве.

Там также уточнили, что новосибирец был привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КОАП – ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, в мае охрана одной из новосибирских колоний перехватила дрон, доставлявший наркотики осуждённым.