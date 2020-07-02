Два миллиона и больше: топ-5 самых высокооплачиваемых главврачей больниц Новосибирска

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Новосибирский минздрав раскрыл информацию о заработках главных врачей и их заместителей в клиниках областного подчинения; бедными их не назовёшь.

Минздрав Новосибирской области раскрыл сведения о доходах главных врачей новосибирских больниц. К числу бедных медиков эти люди в белых халатах точно не относятся.

Главный врач инфекционной больницы № 1 стала самым высокооплачиваемым медиком в 2019 году. По данным минздрава Новосибирской области, главврач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» Лариса Позднякова ежемесячно зарабатывала по 200,5 тысячи рублей.

Действующий главный врач Алла Дробинская, которая работает в Бердске с августа 2019 года, стала второй в рейтинге зарплат. Её ежемесячное довольствие в 2019 году составило 194 тысячи 861 рубль.

На третьем месте рейтинга оказалась главный врач новосибирской психиатрической больницы № 3 Алла Зинина с ежемесячной зарплатой в 190,7 тысячи рублей.

Главный врач городской поликлиники № 7 Ольга Батищева заняла четвёртую строчку. За месяц она зарабатывала 180 тысяч 494 рубля.

А замкнули пятёрку лидеров сразу два главврача. Руководитель клинической больницы № 2 Любовь Шпагина получала в месяц 179,9 тысячи рублей,

а главный врач госпиталя ветеранов войн № 3 Оксана Герасименко – 179,7 тысячи рублей.

Напомним, семьям погибших от коронавируса медиков начали выплачивать компенсации.