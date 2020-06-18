ЕГЭ 2020: расписание экзаменов и даты оглашения результатов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за коронавируса экзамены в этом году пройдут позже обычного, а некоторые предметы будут сдавать только профильно; результаты ЕГЭ школьникам будут сообщать в среднем через две недели

Основной период ЕГЭ в этом году начался с 3 июля. В этот день был экзамен по географии, литературе и информатике. Результаты выпускникам обещают сообщить не позднее 17 июля.

6 и 7 июля выпускники сдали Единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году его разделили на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах.

Как сообщили в Рособрнадзоре, свои результаты участники экзамена по русскому языку, сдавшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, а сдавшие 7 июля – не позднее 23 июля. Минимальный проходной порог в вузы – 36 баллов.

Основной период ЕГЭ пройдёт в июле. Большая часть экзаменов ещё впереди:

10 июля – ЕГЭ по профильной математике (результаты будут известны после 24 июля);

13 июля – по истории и физике (результаты ЕГЭ станут известны 27 июля);

16 июля – по обществознанию и химии (результаты выпускники смогут узнать 30 июля);

20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам (результаты сообщат после 2 августа);

22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (результат станет известен тоже не ранее 2 августа).

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам).

Напомним, ЕГЭ в 2020 году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. При этом школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата. Резервные дни в этом году предназначены для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине – состоянию здоровья.