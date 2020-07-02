Ела хвою, грела камни, рассчитывала только на себя: заблудившаяся фитнес-инструктор из Иркутска рассказала, как смогла выжить в сибирской тайге

Фото pixabay.com, wikipedia.org, Оксаны Совы

Фитнес-тренер Оксана Сова трое суток блуждала в лесу в Слюдянском районе Иркутской области. Обычный поход обернулся многодневным испытанием, во время которого ей пришлось бороться с холодом по ночам, питаться одной хвоей и орехами, встретиться с медведем. Оксана Сова рассказала Сиб.фм подробности того, как она несколько дней выживала в тайге без тёплой одежды и сумела выбраться к людям.

Оксана отправилась в поход вместе с группой туристов на пик Чекановского на хребте Хамар-Дабан в Иркутской области. Это излюбленное место путешественников, через гору проходит известный маршрут «Байкальская Кругосветка».

Поскольку раньше она уже бывала на этой горе, она заранее предупредила инструктора, что не станет забираться на пик и останется по пути на озере Сердце, рядом с которым находится ещё один пик – Черкского. Проводник объяснила Оксане, как подняться на него. Фитнес-тренер была уверена, что спокойно доберётся оттуда до базы, поскольку это довольно популярное место, где всегда много людей.

«В прошлом году я уже была в походе на пике Чекановского. Тогда у меня разболелись связки, я сильно задержала группу. Поэтому в этот раз не хотела обременять группу и осталась на озере Сердце. Я просто купалась, загорала, кайфовала. Поднялась на пик Черкского, где очень много людей. И мысли не было, что что-то может произойти», – рассказала Оксана.

Около 14:00 Оксана решила вернуться на базу отдыха, чтобы подготовиться к возвращению своей группы. Местные показали ей дорогу, которая оказалась неправильной. Через несколько часов фитнес-инструктор поняла, что заблудилась. С собой у неё был мобильный телефон, но сигналы связи не работали.

Рассчитывала только на себя

Оксана надеялась, что спасатели смогут найти её, однако понимала, что неизвестно, когда именно это произойдёт. Поэтому на второй день она стала прорабатывать варианты дальнейших действий.

«Спасение утопающего – это дело самого утопающего. В конце второго дня у меня был план действий. Я поняла, что нужно подняться на гору и посмотреть, где находится озеро. В случае, если бы я не увидела его, спустилась бы вниз и шла по водопаду или по речке вниз. С собой у меня случайно оказались зажигалки, была вода. И я подумала: "Значит, выживу"», – поделилась Оксана.

Пока Оксана пыталась согреться у костра и не растерять боевой дух, на её поиски вышли несколько специальных отрядов, состоящих из сотрудников МВД, МЧС и волонтёров.

Питалась хвоей и шишками

В первый день Оксана ничего не ела. Она отметила, что аппетита у неё не было. Видимо, мозг понимал, что еды не предвидится, и чувство голода не возникало.

«Я понимала, что надо есть, чтобы поддерживать организм. Я ела зелёные кедровые шишки, снимала зубами чешую и ела молодые орешки. Также жевала свежую хвою с ёлок и сосен. Просто жевала, впитывала сок, поскольку когда-то читала, что там содержится много витамина С», – поделилась тренер.

В это время года в тайге действительно тяжело найти еду, с чем и столкнулась Оксана.

«Жимолость уже отошла, а другие ягоды ещё не созрели», – отметила инструктор.

Холодные ночи

Одним из самых тяжёлых испытанием для Оксаны стали ночи. Как только солнце садилось, резко падала температура, а из-за влажности становилось ещё холоднее. Тёплой одежды у инструктора не было с собой: только тренировочные лосины и лёгкая ветровка.

«Ночью выживала только за счёт того, что разводила костер. Каждые полчаса просыпалась, подбрасывала дрова. Спала в позе эмбриона. Грела камни, подкладывала их по себя. Потом переносила костёр и ложилась на прогретое место», – описала свои ночёвки Оксана.

Встреча с мишкой

Несмотря на тяжёлые условия, в которых оказалась инструктор, о возможной встрече с дикими зверями она не переживала. Оксана считает, что природа не обижает тех людей, кто бережёт и охраняет её. Она всю жизнь помогает бездомным животным. На второй день Оксана заметила медведя, который находился на другом берегу реки.

«Я села на бревно, чтобы отдохнуть. Подняла глаза вверх и увидела такого огромного красивого медведя. Он стоял на другом берегу. Точил когти или кору ел. У меня хватило самообладания не закричать. Превратилась в статую, сидела и смотрела на него. Он потом почесался и дальше пошел», – поделилась тренер.

На самом деле опасности подстерегали Оксану на каждом шагу. После того, как она нашлась, лесники рассказали ей, что в этой местности водятся змеи и рыси.

Спортивные навыки

Фитнес-инструктор отметила, что спортивная подготовка помогла ей не только физически, но и морально. Поскольку регулярные занятия тренируют не только тело, но и силу воли.

«Потом мне объяснили, что если бы не сила воли, у меня начался бы страх, паника, могло бы просто сердце не выдержать этого накала. Три дня в лесу может выдержать только тренированный человек. Обычный человек может это сделать, но шансы очень мизерные», – отметила инструктор.

Возвращение к людям

По словам Оксаны, 7 июля около 10 утра ей удалось самостоятельно выйти на озеро Сердце.

«Я знала, как подняться наверх с озера. При спуске на озеро я увидела, что наверху стоят мужчины. Поняла, что я спасена. Закричала им. Они начала в ответ кричать: "Ты Оксана Сова?". Это были спасатели, которые уже 2 дня прочёсывали местность», – рассказала тренер.

Просветление

Оксана поделилась, что произошедшее заставило её многое переосмыслить. Она отметила, что выросла с моральной точки зрения и поняла, что способна делать намного больше, чем предполагала.

Сейчас Оксана восстанавливает силы, проходит курс лечения капельницами, много отдыхает. Инструктор не собирается бросать походы, однако теперь будет лучше готовиться к ним.

«Мне рассказали, что на телефон можно скачать программу GPS, которая отслеживает местоположение без сим-карты. Теперь я буду знать, потому что походы бросать не собираюсь. Природу я очень люблю», – заявила тренер.

Напомним, в Новосибирске с 1 июля ищут потерявшегося подростка с особенностями развития.