Формула-1, сезон 2020: расписание гонок второго этапа в Шпильберге, где и во сколько смотреть трансляции

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Второй этап Формулы-1 стартует в австрийском Шпильберге 10 июля; Сиб.фм публикует программу соревнований.

Второй этап автогонок автогонок «Формула-1» пройдёт в городе Шпильберг в Австрии с 10 по 12 июля. Трансляцию соревнований будут вести телеканал «Матч.ТВ» и спортивный портал «Чемпионат».

Время новосибирское (МСК +4, СЕТ +6, UTС +7 часов).

Гран-при Штирии. Шпильберг.

10, 11 июля – свободная практика;

11 июля в 20:00 – квалификация;

12 июля в 20:10 – Гран-при Штирии. Гонка (71 круг, 306.452 километра)

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса сезон стартовал позже запланированного графика. Организаторы гоночного чемпионата мира перенесли Гран-при Канады с 14 июня на начало июля.

Первая гонка прошла в минувшие выходные, по её итогам лидирует финский пилот Валттери Боттас, у него 25 очков. На второй строчке спортсмен из Монако Шарль Леклер с 18 очками. Третья позиция у Ландо Норриса из Великобритании – 16 очков. При этом шестикратный чемпион мира «Формула-1» Льюис Хемилтон пока занимает только четвёртое место в списке с 12 очками.

Россию в соревнованиях представляет только один гонщик – Даниил Квят. Сейчас он на 12 позиции.

Лидерами списка «Кубок конструкторов» стали команды: Mercedes AMG F1 (37 очков), McLaren (26), Scuderia Ferrari (19).

Напомним, 6 марта Сиб.фм опубликовали полное расписание сезона 2020 года Формулы-1.