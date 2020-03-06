Формула-1, сезон 2020: расписание гонок второго этапа в Шпильберге, где и во сколько смотреть трансляции
Фото с сайта pixabay.com
Второй этап Формулы-1 стартует в австрийском Шпильберге 10 июля; Сиб.фм публикует программу соревнований.
Второй этап автогонок автогонок «Формула-1» пройдёт в городе Шпильберг в Австрии с 10 по 12 июля. Трансляцию соревнований будут вести телеканал «Матч.ТВ» и спортивный портал «Чемпионат».
Время новосибирское (МСК +4, СЕТ +6, UTС +7 часов).
Гран-при Штирии. Шпильберг.
Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса сезон стартовал позже запланированного графика. Организаторы гоночного чемпионата мира перенесли Гран-при Канады с 14 июня на начало июля.
Первая гонка прошла в минувшие выходные, по её итогам лидирует финский пилот Валттери Боттас, у него 25 очков. На второй строчке спортсмен из Монако Шарль Леклер с 18 очками. Третья позиция у Ландо Норриса из Великобритании – 16 очков. При этом шестикратный чемпион мира «Формула-1» Льюис Хемилтон пока занимает только четвёртое место в списке с 12 очками.
Россию в соревнованиях представляет только один гонщик – Даниил Квят. Сейчас он на 12 позиции.
Лидерами списка «Кубок конструкторов» стали команды: Mercedes AMG F1 (37 очков), McLaren (26), Scuderia Ferrari (19).
Напомним, 6 марта Сиб.фм опубликовали полное расписание сезона 2020 года Формулы-1.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают