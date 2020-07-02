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Горячую воду отключат на левом берегу Новосибирска

сегодня 15:28

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске продолжаются плановые отключения горячей воды; с 13 июля водоснабжения не будет в Ленинском и Кировском районах.

В Новосибирске 13 июля стартуют новые этапы проверки тепловых сете в зоне ТЭЦ-2 (Ленинский, Обской и Восточный выводы). Об этом сообщил пресс-центр мэрии города. В связи с испытаниями горячей воды не будет с 13 по 24 июля.

Под отключение попадают следующие улицы:

- по ул. Планировочной, ул. Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), ул. Ватутина, на территории Горского жилмассива, по ул. Стартовой, ул. Космической, ул. Пермитина, ул. Выставочной, ул. Блюхера, по проспекту Карла Маркса, по ул. Геодезической, ул. Новогодней, ул. Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, на территории жилых комплексов «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», по ул. 1-й и 2-й Чулымской.

«Новосибирская теплосетевая компания» предупреждает, что при испытаниях возможны коммунальные аварии. Подключение горячей воды начнётся по мере устранения выявленных дефектов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

051 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

289-25-66 – диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей.

Напомним, 6 июля жителей Ангарска умилили заботливые коммунальщики.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коммунальщики
горячая вода

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