Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийств

Фото СК РФ и правительства Хабаровского края

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело; его подозревают в организации заказных убийств.

На губернатора Хабаровского края завели уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Сергея Фургала задержали в рамках расследования дела со множеством эпизодов в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Сообщает РИА Новости.

По делу кроме Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, им предъявлены обвинения.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников ОПГ в инкриминируемых им деяниях, также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Напомним, в середине мая обвинение в двойном убийстве предъявили известному красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову.