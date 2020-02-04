Хотела попить воды: пьяная сибирячка погибла после падения в колодец

Фото СУ СКР по Республике Бурятия

Тело 55-летней женщины обнаружили в колодце в селе Улюн Республики Бурятия; причиной смети, скорее всего, стал несчастный случай.

В Республике Бурятия следователи проверяют обстоятельства гибели 55-летней местной жительницы. Тело женщины накануне было найдено в колодце в селе Улюн. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

По предварительной версии, покойная женщина проживала в селе Улюн с мужем. В ночь на 7 июля она распивала спиртные напитки в гостях у соседки. Под утро вернулась домой, но почти сразу, ничего не сказав супругу, ушла и бесследно исчезла.

Днём внучка соседки пошла в огород к колодцу, чтобы набрать воды, и внутри увидела тело пропавшей женщины.

"При осмотре на теле покойной видимых повреждений не обнаружено. Основной версией смерти женщины является версия о несчастном случае", — уточнили в региональном Следкоме.

Вероятно, после застолья она решила вернуться к соседке, но по пути завернула в ее огород к колодцу, чтобы утолить жажду. Не удержавшись на краю или запнувшись о низкий край сруба колодца, пьяная женщина упала вниз и из-за алкогольного опьянения не смогла выбраться наружу, утонув в воде.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины.

Напомним, в Новосибирской области судят 47-летнюю женщину, которая во время застолья убила двоих собутыльников.