Иркутская область оказалась в пятёрке самых заражённых коронавирусом регионов

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Иркутской области за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом; региона оказался в первой пятёрке субъектов страны с самым большим количеством инфицированных 9 июля.

Иркутская область попала в топ-5 регионов России по суточному приросту заболевших коронавирусом. За последние 24 часа там выявили 243 новых случая заражения COVID-19. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

В первой пятёрке, кроме Иркутской области, — Москва (568 новых больных за стуки), Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Ханты-Мансийский АО (265).

Напомним, 9 июля в России заразились коронавирусом 6509 человек.