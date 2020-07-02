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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 9 июля

сегодня 00:35

Фото оперативного штаба

Больше 107 новосибирцев заразилось коронавирусом за сутки; скончались 124 человека.

По состоянию на 9 июля в Новосибирской области зарегистрирован 6831 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 107 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что скончались ещё четыре пациента. Это двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 124 человека.

Из стационаров выписаны ещё 207 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 4507 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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