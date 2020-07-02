Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирус оказался сильнее: 38-летняя женщина с COVID-19 умерла в больнице Новосибирска

сегодня 12:23

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё .четыре человека умерли в инфекционных стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 128 пациентов.

Количество умерших от коронавируса пациентов в Новосибирской области достигло 128. За последние сутки скончались четыре человека. Об этом 9 июля сообщили в оперативном штабе региона.

Среди умерших — мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет.

По данным медиков, в отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента

Напомним, 8 июля министр здравоохранения региона заявил об удвоении объёмов тестирования на коронавирус.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

437419
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
203465
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170698
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
106045
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
81366
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
61044
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45740
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири