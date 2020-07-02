Коронавирус оказался сильнее: 38-летняя женщина с COVID-19 умерла в больнице Новосибирска

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё .четыре человека умерли в инфекционных стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; с начала пандемии COVID-19 унёс жизни 128 пациентов.

Количество умерших от коронавируса пациентов в Новосибирской области достигло 128. За последние сутки скончались четыре человека. Об этом 9 июля сообщили в оперативном штабе региона.

Среди умерших — мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет.

По данным медиков, в отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента

Напомним, 8 июля министр здравоохранения региона заявил об удвоении объёмов тестирования на коронавирус.