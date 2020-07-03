Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля - российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com
Россия отправила группу медиков в Азербайджан, Марокко открывает границы, в Казахстане власти объявили о нехватке медицинских кадров; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 10 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 12 060 772 человека, из которых 549 846 — умерли, 6 604 268 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
МИР
|
12 060 772
|
235 710
|
549 846
|
6 604 268
|
США
|
3 054 699
|
58 601
|
132 300
|
953 462
|
БРАЗИЛИЯ
|
1 713 160
|
44 571
|
67 964
|
1 139 844
|
ИНДИЯ
|
767 296
|
24 879
|
21 129
|
476 378
Помощь Азербайджану от России
В Азербайджан прибыла группа медиков из России и Турции. Они помогут местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Иностранные реаниматологи и пульмонологи проведут встречи с докторами, помогут пациентам в больницах.
Всего в Азербайджане заболели 21 916 человек, с начала пандемии умерли 542 заразившихся.
Открытие границ в Марокко
Власти Марокко частично разрешили открыть морское и авиационное сообщение с 14 июля. Для посадки на рейс путешественникам необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста, которым не более 48 часов, а также пройти серологический тест на коронавирус.
По морю в Марокко можно будет попасть только на паромах из портов Сет (Франция) и Генуя (Италия). Для прибывающих морским путём действуют такие же правила въезда, как и для тех, кто прилетел на самолёте.
Нехватка медиков в Казахстане
Власти Казахстана объявили, что в стране не хватает около 1400 врачей и 1700 медработников среднего звена для борьбы с коронавирусом. По данным на 9 июля, в Казахстане с заражёнными пациентами работают 46 тысяч медиков, из них 9 тысяч — это врачи.
По последним сведениям, количество инфицированных достигло 53 021, из них 264 человека погибли. Количество выздоровевших пациентов составляет более 34 тысяч.
Смягчение ограничений в Эстонии
В Эстонии с 15 июля разрешили проводить собрания и спортивные мероприятия. Из-за пандемии коронавируса они были запрещены. Согласно новому постановлению, в помещениях могут одновременно находится до 1500 человек, а на открытом воздухе — до 2000 человек.
При этом премьер страны Юри Ратас подчеркнула, что необходимость социальной дистанции минимум в два метра сохраняется. Все помещения должны быть заполнены не более чем на 50%.
Напомним, 9 июля Роспотребнадзор предложил восстановить авиасообщение с 13 странами.
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