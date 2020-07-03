Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля - российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Россия отправила группу медиков в Азербайджан, Марокко открывает границы, в Казахстане власти объявили о нехватке медицинских кадров; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 10 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 12 060 772 человека, из которых 549 846 — умерли, 6 604 268 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 12 060 772 235 710 549 846 6 604 268 США 3 054 699 58 601 132 300 953 462 БРАЗИЛИЯ 1 713 160 44 571 67 964 1 139 844 ИНДИЯ 767 296 24 879 21 129 476 378

Помощь Азербайджану от России

В Азербайджан прибыла группа медиков из России и Турции. Они помогут местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Иностранные реаниматологи и пульмонологи проведут встречи с докторами, помогут пациентам в больницах.

Всего в Азербайджане заболели 21 916 человек, с начала пандемии умерли 542 заразившихся.

Открытие границ в Марокко

Власти Марокко частично разрешили открыть морское и авиационное сообщение с 14 июля. Для посадки на рейс путешественникам необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста, которым не более 48 часов, а также пройти серологический тест на коронавирус.

По морю в Марокко можно будет попасть только на паромах из портов Сет (Франция) и Генуя (Италия). Для прибывающих морским путём действуют такие же правила въезда, как и для тех, кто прилетел на самолёте.

Нехватка медиков в Казахстане

Власти Казахстана объявили, что в стране не хватает около 1400 врачей и 1700 медработников среднего звена для борьбы с коронавирусом. По данным на 9 июля, в Казахстане с заражёнными пациентами работают 46 тысяч медиков, из них 9 тысяч — это врачи.

По последним сведениям, количество инфицированных достигло 53 021, из них 264 человека погибли. Количество выздоровевших пациентов составляет более 34 тысяч.

Смягчение ограничений в Эстонии

В Эстонии с 15 июля разрешили проводить собрания и спортивные мероприятия. Из-за пандемии коронавируса они были запрещены. Согласно новому постановлению, в помещениях могут одновременно находится до 1500 человек, а на открытом воздухе — до 2000 человек.

При этом премьер страны Юри Ратас подчеркнула, что необходимость социальной дистанции минимум в два метра сохраняется. Все помещения должны быть заполнены не более чем на 50%.

Напомним, 9 июля Роспотребнадзор предложил восстановить авиасообщение с 13 странами.