Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 9 июля

сегодня 01:05

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Больше 6,8 тысяч новосибирцев заражены коронавирусом, скончались ещё четверо, а горожане продолжают скандалить из-за масочного режима; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Заболели ещё 107 новосибирцев

По состоянию на 9 июля в Новосибирской области зарегистрирован 6831 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Число заболевших детей достигло 401, а выздоровели за всё время 4507 человек.

Скончались ещё четыре пациента

Как сообщает штаб, это двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 124 человека. В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Жительница Новосибирска поругалась с полицией из-за масочного режима

Видео с недовольной ограничениями женщиной сняли подписчики паблика «АСТ-54». Пассажирка автобуса решила, что может проехать до нужной остановки без маски, несмотря на запрет. Сопротивление продлилось не долго — на неё оформили протокол об административном правонарушении.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

393075
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
199775
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170475
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
103376
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
78066
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
60283
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей
45653
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири