Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 9 июля

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Больше 6,8 тысяч новосибирцев заражены коронавирусом, скончались ещё четверо, а горожане продолжают скандалить из-за масочного режима; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Заболели ещё 107 новосибирцев

По состоянию на 9 июля в Новосибирской области зарегистрирован 6831 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Число заболевших детей достигло 401, а выздоровели за всё время 4507 человек.

Скончались ещё четыре пациента

Как сообщает штаб, это двое мужчин в возрасте 67 и 68 лет и две женщины в возрасте 53 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 124 человека. В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Жительница Новосибирска поругалась с полицией из-за масочного режима

Видео с недовольной ограничениями женщиной сняли подписчики паблика «АСТ-54». Пассажирка автобуса решила, что может проехать до нужной остановки без маски, несмотря на запрет. Сопротивление продлилось не долго — на неё оформили протокол об административном правонарушении.