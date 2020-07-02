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Коронавирус в Новосибирске
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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 9 июля

сегодня 13:01

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё четверо пациентов с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирской области за последние сутки; в регионе – 101 новый случай заражения.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области приближается к семитысячной отметке. Утром 9 в регионе было зафиксировано 6 932 фактов инфицирования, из которых 101 подтвердился за последние сутки. Среди заболевших — 410 детей.

Как рассказали в оперативном штабе региона, скончались ещё четыре пациента. Это мужчина в возрасте 60 лет и три женщины – им было 38, 56 и 77 лет. Всего в субъекте от коронавируса скончались 128 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Всего в инфекционных стационарах Новосибирска с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него получают лечение 2 256 взрослых пациентов. В больницы районов области госпитализированы 729 человек.

В оперативном штабе уточнили, что с начала пандемии в области сделано 236 798 тестов на коронавирус.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Новосибирской области заявил об увеличении объёмов тестирования на коронавирус.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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