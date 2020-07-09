Коронавирус в России: последние новости о COVID-2019 к 10 июля - Медведев призвал к массовой вакцинации, в Алтайском крае открывают новые инфекционные стационары, В Кубани 600 медиков получили более 20 миллионов рублей

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, Михаил Докукин/Сиб.фм, government.ru

Дмитрий Медведев заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, на Кубани сотрудники социальных учреждение получили дополнительные выплаты за работу с заражёнными пациентами, в Кабардино-Балкарии открывают туристические объекты; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 10 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 707 301 человек, из которых 10 843 — умерли, 481 316 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 707 301 6 509 10 843 481 316 МОСКВА 227 363 568 4 059 162 086 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 59 908 122 979 39 922 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26 681 292 1520 20 734

Мнение Дмитрия Медведева о прививке от коронавируса

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сделает себе прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью “Комсомольской правде”.

Медведев отметил, что как только появится эффективная вакцина от коронавируса, он привьется. При этом политик подчеркнул необходимость массовой вакцинации во всех странах для безопасности жителей всех государств.

Открытие курортов и санаториев в Кабардино-Балкарии

Власти Кабардино-Балкарии разрешили открыть в регионе санатории, гостиницы, турбазы и пансионаты, которые имеют медицинскую лицензию. Туристические объекты должны быть заполнены максимум на 75%.

Также в республике возобновят работу канатные дороги, питьевые галереи, бассейны, бани, солярии, сауны. На заключении брака в ЗАГСе смогут присутствовать до 10 человек. Для граждан старше 65 лет обязательная самоизоляция сохраняется.

Выплаты кубанским соцработникам

В Краснодарском крае около 600 работников социальных учреждений получили 25,2 миллиона рублей выплат за работу во время пандемии коронавируса. Дополнительные средства направили им за помощь заражённым гражданам и людям из групп риска.

Эти сотрудники работали в социальных учреждениях в режиме обсерватора: они не покидали территорию организации в течение 14 дней. Деньги им выплатили за период с 15 апреля по 15 июля за фактически отработанное рабочее время.

Новые инфекционные госпитали в Алтайском крае

В Алтайском крае дополнительно открывают три инфекционных стационара для лечения больных коронавирусом. На этой неделе уже развернули 246 новых коек, а в Михайловском и Тальменском районах начали работать два дополнительных госпиталя. Вскоре откроется стационар в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения.

В регионе в последние дни сильно увеличился прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 июля, в Алтайском крае уже инфицированы более 5 тысяч человек.

Напомним, 9 июля власти Москвы объявили о скорой отмене масочного режима в столице.