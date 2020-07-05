Ксения Бородина: «Нам интересны героини, которые ближе к народу!»

Фото предоставлены телеканалом ТНТ

12 июля на ТНТ выходит новый сезон шоу «Перезагрузка» – единственного на российском ТВ шоу, которое кардинально меняет жизнь героинь, делая их по-настоящему счастливыми. В новых выпусках зрители увидят новый формат программы – теперь эксперты проекта будут перезагружать семейные пары. Кроме этого, изменится и состав экспертов: в команду профессионалов придут новый мастер по мейкапу и новый психолог. Обо всех изменениях мы поговорили с ведущей шоу Ксенией Бородиной.

— Помните ли вы первые выпуски проекта и думали ли, что у него будет такая долгая творческая жизнь?

— Конечно, нет. Равно как и про проект «Дом-2», который планировался на 3 месяца, а длится 16 лет. И здесь никто не думал, что это будет так долго и интересно. С годами всё улучшается, приобретается что-то новое. Поэтому только вперед!

— «Перезагрузка» – это уникальный проект, социальный. Вы как ведущая часто ли удивляетесь тому, какие героини приходят и какие проблемы у них существуют? Некоторые из них настолько серьёзны, что даже страшно представить, как человек так живет.

— За время существование программы мы сталкивались с самыми разными жизненными историями. Какие-то удивляли, какие-то вдохновляли и восхищали. Многие мотивировали зрителей – мы получаем отклики, и мы видим реакцию аудитории. С годами мне стали интересны социальные проекты. Мне всегда хотелось вести шоу с социальным уклоном, когда приходят какие-то герои, целые семьи, и хотят решить какую-то свою проблему. И это не только проблемы молодёжи, но и всех поколений. Это здорово, когда ты расширяешь грани и у тебя есть возможность посмотреть не в одном направлении, а сразу в нескольких.

Именно поэтому в шоу «Перезагрузка» в новом сезоне мы немного изменили вектор: мы будем разбирать проблемы в семьях. Потому что иногда очень важно послушать обе стороны и понять суть проблемы.

А не так, что женщина жалуется на мужа, и мы говорим: «Иди и разводись!». Нет, я вообще всегда выступаю за сохранение семьи! А что касается удивлений на шоу, есть один момент. С недавних пор у нас появились операции, то есть мы предлагаем героиням что-то изменить в своей внешности с помощью пластики, когда от этого зависит не только эстетика, но и реально счастье героини. Когда это детская психологическая травма, или когда она чего-то стесняется. Например, женщине нужно сделать операцию на груди, потому что она выкормила трёх детей, грудь потеряла форму, а она теперь не может лечь в постель с мужем из-за этого. И в семье возникает куча проблем. И совсем другая история, когда кто-то просто хочет сделать грудь, чтоб привлекать мужчин. Мы сразу такие истории отсекаем, с такими запросами к нам не попадёшь. Нам не интересно просто сделать кому-то грудь и изменить внешность. Нам интересно поработать с героями так, чтобы они действительно что-то кардинально изменили в своей жизни.

— Помимо того, что вектор программы меняется в сторону семейных отношений, какие ещё изменения будут в новом сезоне шоу?

— Уже не секрет, что в команде изменения случились на карантине. Сердар Камбаров, визажист, и Ольга Кузнецова, психолог, больше не являются экспертами проекта. Эти кадровые перемены кому-то из зрителей могут не прийтись по вкусу, безусловно. С другой стороны, каждый человек в команде добавляет новых ощущений, лайфхаков и идей для преображения. Главная задача проекта — это сделать наших героинь счастливыми. Именно этой цели мы будем придерживаться и дальше, с новым визажистом Юрой Столяровым и психологом Владимиром Дашевским.

— Все ли героини вам симпатичны? И были ли те, кто вызывал антипатию?

— Мне тяжело воспринимать фриковатых героинь. Они очень ненадёжны. У них сложные характеры. С ними можно пройти половину перезагрузки, а потом они начинают устраивать тебе «манцы». И это самая сложная часть: ведь там работа над собой, с психологами, с внешностью. Некоторые срываются, уходят. Но это касается не только фриков, но и всех, кто не хочет доводить дело до конца. Если ты приходишь на телевидение, то должна понимать, зачем ты идёшь, и нести ответственность за свои действия.

— Влияет ли география на проблемы героинь? Можно ли сказать, что, например, у тех, кто живёт в маленьких городках и посёлках, проблемы не такие сложные, как у тех, кто в крупных мегаполисах? Не обращали на это внимание?

— Думаю, что такое разделение есть. Нам не очень интересно работать со столичными штучками. Бывает такое, приходит девушка из хорошей семьи, из крупного города, всё у неё есть. И нам даже не очень понятно, зачем она пришла. Потому что проблемы у неё, в общем-то, решаемые очень просто. Хочется больше помогать тем, у кого нет финансовой возможности, есть серьёзные социальные проблемы. Тем героиням, которые ближе к народу. Да, и зрителей не обманешь.

— Ксения, вы всегда выглядите невероятно стильно. Ваши луки многие копируют. Кто помогает с выбором стиля? Можете назвать несколько вещей, в которых готовы ходить всё время, не снимая?

— Мне никто и никогда не помогал с выбором стиля, у меня никогда не было стилиста. Все свои луки я сама себе подбираю. Иногда смотрю на себя 15-летней давности, когда нам вещи покупали стилисты, и думаю, какой ужас. Но сейчас сама выбираю вещи. Любимые – футболка, джинсы и кеды! Главное, чтоб всё это было стильным. В этом могу ходить всегда!

— Вы сейчас начали снимать ролики для TikTok. Это просто ради фана или сейчас это тренд? Лично вам что ближе – TikTok или Instagram?

-К этому меня сподвигли мои дети, которые снимают ролики для TikTok, я тоже решила попробовать. Пока да, для фана, как вы говорите. Это тоже некая площадка для творчества, где можно подурачиться. И если раньше я была ярой противницей этого, считала, что там нет моей аудитории, то сейчас поняла, что там тоже есть мой зритель. Но пока я не отношусь к этой площадке серьёзно, мне не нужны миллионные просмотры. Для меня главной площадкой остается Instagram. В TikTok я пока только разбираюсь. Не скрою, что мне важна монетизация, пока пытаюсь понять, как там всё работает. Если надоест, то просто её брошу. Никто не знает, какое развитие она получит дальше, и какие у нас будут в связи с этим возможности.

— В вашем «Инстаграме» 15 миллионов подписчиков. И вы безусловный опинион-лидер. Чувствуете ли ответственность за это? Какие главные ценности несёте своим подписчикам?

— Безусловно. Я всегда говорю, что для меня моя страничка в «Инстаграме» – возможность общения с моей аудиторией, огромной аудиторией. Я несу ответственность за посты, которые я выставляю, и они никогда не идут вразрез с моей позицией и моими взглядами. Я не рекламирую непроверенные продукты. Мои подписчики знают, что я пропагандирую самые правильные и стандартные ценности: это нормальная семья, здоровые отношения, дети, любовь. У меня много хейтеров, но с ними у меня разговор короткий. Я не пытаюсь навязывать аудитории никаких мнений, я просто показываю свою жизнь. Если этого кого-то вдохновляет и мотивирует, то я только рада. Значит всё правильно и всё не зря.