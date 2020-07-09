Лечит даже рак: учёные рассказали, что средство от онкологии можно найти в любом огороде

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Ягоды смородины способны бороться с раковыми клетками в организме человека; кроме того, они укрепляют сердце и выводят шлаки.

Ученые рассказали о доступном каждому "лекарстве" от рака. Бороться с онкологией помогают ягоды смородины, которая растёт в любом огороде. Об этом сообщает издание ToDay News Ufa.

Сила смородины в том, что она является мощнейшим природным антиоксидантом: содержит кальций, магний, калий, железо, натрий, витамины А, С, В6 и В12. Эти микроэлементы нормализуют давление, защищают сердце, укрепляют иммунитет, выводят из организма лишнюю жидкость и токсины.

Также, по словам экспертов, смородина богата редкой растительной жирной кислотой Омега-6 и полисахаридами, которые могут уничтожать раковые клетки.

Напомним, ранее в Минздраве назвали регионы страны с самой высокой заболеваемостью онкологией.