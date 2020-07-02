Машины плывут: сильный ливень затопил улицы Новосибирска
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Вода затопила улицы Новосибирска после сильного ливня; при этом где-то упала лишь пара капель.
Сильный ливень затопил улицы Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба сообщества «АСТ-54».
Подписчики сообщества сняли видео в момент сильных осадков и после. Судя по кадрам, водителям приходится преодолевать водные препятствия.
Сильный дождь прошёл в микрорайоне ОбьГЭС, а также на МЖК, Учительской, в Пашино и других частях мегаполиса.
По словам местных жителей, совсем «слабо» непогода проявила себя на улице Станционной, в районе Северного кладбища в Пашино и на улице Дукача.
Напомним, 9 июля синоптики назвали прогноз на выходные в Новосибирске.
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