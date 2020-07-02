Машины плывут: сильный ливень затопил улицы Новосибирска

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Вода затопила улицы Новосибирска после сильного ливня; при этом где-то упала лишь пара капель.

Сильный ливень затопил улицы Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба сообщества «АСТ-54».

Подписчики сообщества сняли видео в момент сильных осадков и после. Судя по кадрам, водителям приходится преодолевать водные препятствия.

Сильный дождь прошёл в микрорайоне ОбьГЭС, а также на МЖК, Учительской, в Пашино и других частях мегаполиса.

По словам местных жителей, совсем «слабо» непогода проявила себя на улице Станционной, в районе Северного кладбища в Пашино и на улице Дукача.

Напомним, 9 июля синоптики назвали прогноз на выходные в Новосибирске.