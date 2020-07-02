«Матч ТВ» заключил новый контракт на показ гонок Формулы-1

Фото: Матч ТВ

«Матч ТВ» заключил новый 3-летний контракт с организаторами Формулы-1 на эксклюзивный показ в России свободных заездов, квалификаций и гонок всех этапов чемпионата мира; в пакет ТВ-прав входят еще три гоночные серии: Формула-2, Формула-3 и Суперкубок Порше.

«Матч!» продлил договор с организаторами Формулы-1 на эксклюзивный показ гонок в России на три года. Поклонники скорости смогут наслаждаться любимым зрелищем на телеканале четыре ближайших сезона: в 2020, 2021, 2022 и 2023 гг.

Свободные практики, квалификации и сами гонки чемпионата мира будут транслироваться преимущественно в прямом эфире на федеральном канале или одном из тематических. На диджитал-платформах «Матча» в полном объеме в прямом эфире будет доступен не только весь сезон «Больших призов», но и гонки поддержки: Формулы-2, Формулы-3 и Суперкубка Порше.

В настоящий момент на сезон-2020 устроители Формулы-1 официально подтвердили проведение 8 европейских этапов. В скором времени планируется объявить о планах на осень и добавить еще несколько гонок.

«После захватывающего начала сезона на трассе «Red Bull Ring» в минувший уикенд, мы рады известить о новом 3-летнем контракте на показ Формулы-1 в России. Уверен, это прекрасная новость для поклонников скорости в нашей стране. Все мы с большим нетерпением ждем следующего этапа в Австрии, чтобы снова болеть за талантливых российских пилотов: Даниила Квята (Формула-1), Роберта Шварцмана, Никиту Мазепина, Артема Маркелова (Формула-2) и Александра Смоляра (Формула-3)», — рассказал российский голос Формулы-1 Алексей Попов.

«Нам приятно сообщить о продлении контракта на показ Формулы-1 в России еще на 3 года. «Матч ТВ» — наш надежный партнер, прекрасно зарекомендовавший себя в прежние годы. Новое соглашение лишний раз демонстрирует приверженность канала ценностям автоспорта и стремление не оставить болельщиков без любимого зрелища. Также мы рады сообщить о запуске в России сервиса F1TV1. Он откроет для поклонников скорости новые возможности в доступе к уникальному контенту», -отметил директор по медиа-правам Формулы-1 Ян Холмс.

Предварительный календарь сезона Формулы-1:

Гран-при Австрии (Шпильберг) — 3-5 июля

Гран-при Штирии (Шпильберг) — 10-12 июля

Гран-при Венгрии (Будапешт) — 17-19 июля

Гран-при Великобритании (Сильверстоун) — 31 июля-2 августа

Гран-при 70-летия (Сильверстоун) — 7-9 августа

Гран-при Испании (Монмело) — 14-16 августа

Гран-при Бельгии (Спа) — 28-30 августа

Гран-при Италии (Монца) — 4-6 сентября

Трансляции Формулы-1, а также гонок поддержки можно смотреть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».