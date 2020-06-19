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Медведь растерзал женщину на глазах ребёнка и мужа в Красноярском крае

сегодня 16:37

Фото с сайта pixabay.com

Медведь напал на женщину в Красноярском крае; она скончалась по дороге в больницу.

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае. Об этом 9 июля сообщает местный Telegram-канал «Борус» со ссылкой на МВД. По данным источника канала, трагедия произошла в Енисейском районе края.

Женщина с мужем и ребёнком отдыхала у водоёма – они находились у домика в посёлке Байкал. Внезапно к ним из тайги вышел медведь, который набросился на женщину. Хищник успел нанести ей тяжёлые травмы, пока супруг отгонял его.

Мужчина отвёз жену в больницу, однако по дороге в учреждение женщина скончалась от полученных травм. По сообщению канала, сейчас на месте работают оперативники МВД. Также на поиски медведя вышли охотоведы.

Напомним, в середине июня медведь убил пенсионерку на Сахалине.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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