МинЖКХ прокомментировало строительство мусорного полигона под Бердском: из-за него мэр хочет объявить голодовку

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В МинЖКХ заявили, что мусорный полигон под Бердском построят только при наличии положительных результатов экспертиз; общественные слушания 2019 года по данному вопросу признаны состоявшимися.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заявили, что строительство мусорного полигона под Бердском начнётся только при наличии положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что создана специальная рабочая группа с участием экологов и общественников, которая занимается вопросами создания объектов в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе. По его словам, возведение полигона под Бердском позволит закрыть другие действующие свалки рядом с городом.

Также сообщается, что проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует всем правилам и нормам. Публичные слушания по данному вопросу, прошедшие в 2019 году, признаны состоявшимися. Ранее мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что может присоединиться к голодовке в знак протеста против строительства полигона.

Напомним, 7 июля мэр Бердска хотел объявить голодовку из-за строительства мусорного полигона.