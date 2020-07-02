На 90 тысяч больше предшественника: стала известна зарплата главврача бердской больницы

Фото «Курьер.Среда.Бердск»

Минздрав опубликовал данные о заработной плате главных врачей, их заместителей и финансистов; руководитель бердской больницы заработала значительно больше предшественника.

Стала известна заработная плата высшего руководства Бердской ЦГБ. Данные об этом обнародовал минздрав региона.

Действующий главный врач Алла Дробинская, которая работает в Бердске с августа 2019 года, ежемесячно получает 194 тысячи 861 рубль. Её предшественник Юрий Краморов зарабатывал в месяц немногим больше 103 тысяч.

Заместитель главного врача по медицинской части Марат Зарипов получает в месяц 100 117 рублей. Зам по клинико-экспертной Екатерина Севостьянова зарабатывает 81,5 тысячи, а зам по организационно-методической работе Нина Паль – почти 98 тысяч.

Самая высокая среди замов бердского главврача зарплата – у зама по финансово-экономической работе. Елена Соболева получает 101 тысячу 712 рублей.

Напомним, на базе Бердской ЦГБ открывают коронавирусный госпиталь.